Карамышевскую набережную залили бетоном

Неизвестные залили бетоном Карамышевскую набережную. Проверку начали сотрудники прокуратуры и следователи, передает телеканал Москва 24.
Привлек внимание к проблеме житель района, именно он позвонил в экстренные службы и снял видео, на котором один из рабочих убирает бетон с проезжей части. В смеси песка с цементом оказались деревья, кустарники, дорожки, подниматься по залитым ступенькам стало сложно.
По имеющийся информации около четырех больших бетономешалок приехали вчера ночью к набережной. Сколько бетона было вылито, оценить пока сложно. Судя по всему, делали это небрежно, поскольку испачкана даже вся листва.
Профильные ведомства будут проводить экспертизу загрязнения почвы и по ее результатам определят дальнейшие действия. Пока что бетон не затвердел, есть возможность быстрее и легче счистить его с грунта.
В июне в лесополосе на Карамышевской набережной нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили напротив дома № 12, корпуса 1.
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