Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в столчиной гостинице

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Британского болельщика Дугласа Мортона, которого родственники считали пропавшим без вести, нашли в столичной гостинице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы," – рассказали представители ведомства. В пресс-службе отметили, что в отношении британца не совершалось никаких противоправных действий.

Представители МВД сообщили о местонахождении Мортона в посольство Великобритании.