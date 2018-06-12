СК задержал владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ задержали владельца лодочной станции, который не предотвратил столкновение катамарана и баржи на Волге, передает ТАСС.

Речь идет о лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. Согласно сведениям следствия, 47-летний директор ООО "Пристань" не предпринял никаких мер для того, чтобы судно не выходило в акваторию реки.

Инцидент произошел вечером 11 июня около грузового порта Ворошиловского района Волгограда. После столкновения прогулочного катамарана и баржи погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. Тела всех жертв опознаны.

По предварительной информации, виновником ЧП стал владелец катамарана. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проигнорировал предупреждающие сигналы с баржи. Владел и управлял транспортом бывший глава Калачевского района, ранее судимый Дмитрий Хахалев.

Уточняется также, что катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. Помимо этого, известно, что на нем находилось 16 человек вместо положенных 12.