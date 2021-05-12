Телеграм-канал устроившего стрельбу в Казани заблокировали в течение часа

16:43
Фото: ТАСС/Anton Raykhshtat/EPA
Молодой человек, устроивший стрельбу в Казани, завел перед этим канал в Telegram. Его заблокировали в течение часа за призывы к насилию. Об этом сообщил Павел Дуров.
По его словам, стрелявший упомянул о своих планах в созданном для этого телеграм-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения преступления в канале был только один участник – сам его создатель.
"За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", – рассказал Дуров.
Он добавил, что жалобы и подписчики появились у канала лишь после того, как нападавшего задержала полиция. Основатель мессенджера считает, что, даже если бы правоохранители осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время. Преступник, по его словам, специально не раскрывал своих планов заблаговременно.
"Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", – сказал Дуров.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.
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