Трава и мусор загорелись в Матвеевском лесу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В Матвеевском лесу на западе столицы загорелись трава и мусор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Матвеевском лесу горит мусор и трава на площади 200 квадратных метров", – рассказал он.

В настоящее время спасатели тушат возгорание, позднее будут устанавливаться его причины.

Ранее сухая трава загорелась в Подмосковье. Пламя вспыхнуло в Клинском районе по дороге к деревне Полуханово. Информации о пострадавших нет, а также неизвестно, из-за чего произошло возгорание.