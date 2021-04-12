Движение на участке Ленинградского проспекта перекрыли по двум полосам из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В районе дома 56 по Ленинградскому проспекту столкнулись три автомобиля. Движение перекрыто по двум рядам в сторону области и затруднено на 1,5 километра", – говорится в сообщении.

Столичных водителей призвали объезжать данный участок.

Ранее крупная авария произошла на МКАД между Щелковским и Ярославским шоссе. В районе ДТП сформировался затор. О пострадавших и причинах происшествия информации не поступало.