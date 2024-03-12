ВСУ применили БМП Bradley при попытке прорвать границу в Белгородской области

Вооруженные силы Украины при попытке пробраться через государственную границу РФ у населенного пункта Сподарюшино в Белгородской области использовали американскую БМП Bradley и бронемашины М113. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований в приграничной зоне", – сказано в описании к опубликованным ведомством кадрам.

Ранее стало известно, что 12 марта примерно в 03:00 сразу на трех направлениях украинские формирования обстреляли гражданские объекты, а после – попытались проникнуть в российские регионы с помощью танков и боевых бронемашин.

Однако ВС РФ с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии отразили все атаки противника. Благодаря активным действиям подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа и пограничников Вооруженные силы Украины были отброшены от границ России.

