12 марта, 18:13Происшествия
ВСУ применили БМП Bradley при попытке прорвать границу в Белгородской области
"Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований в приграничной зоне", – сказано в описании к опубликованным ведомством кадрам.обстреляли гражданские объекты, а после – попытались проникнуть в российские регионы с помощью танков и боевых бронемашин.
Однако ВС РФ с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии отразили все атаки противника. Благодаря активным действиям подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа и пограничников Вооруженные силы Украины были отброшены от границ России.
Читайте также
- Песков на фоне активности Киева заявил о постоянной готовности военных РФ
- Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде