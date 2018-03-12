Уголовное дело возбуждено после нападения собак на жителя Подмосковья

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти молодого человека, растерзанного собаками в Подмосковье.

Как рассказали в СК России по столичному региону, уличные псы напали на 19-летнего жителя поселка Курсаково, когда он возвращался домой с железнодорожной станции, сообщает Агентство "Москва".

За несколько часов до этого животные напали на 26-летнюю девушку. Ее спас находившийся рядом мужчина, который вышел из дома и отогнал собак шваброй. Он занес пострадавшую в дом и вызвал скорую помощь

Правоохранители возбудили дело по факту халатности со стороны должностных лиц, повлекшей к смерти. Они допросили покусанную девушку и местных жителей. Теперь следователям предстоит выяснить, поступали ли в администрацию жалобы и почему в таком случае не были приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что собаки обитали на арендованной территории, на которой расположено небольшое помещение. По словам жителей поселка, бездомных животных подкармливали, чтобы они сторожили это место. Предположительно, там находилось 15 собак. Животные неоднократно нападали на домашний скот и людей.

Юноша, которого загрызли псы 11 марта, был возлюбленным племянницы певца Юрия Лозы. Артист заявил, что девушка ждет от молодого человека ребенка.