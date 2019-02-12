СК завел дело об избиении до смерти главы филиала антикоррупционного общества

Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как руководителя регионального отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрия Грибова избили до смерти. Об этом сообщает сайт областного главка СК.
Вечером 11 февраля двое неизвестных в масках напали на мужчину во дворе многоэтажки в поселке Виноградово. Они несколько раз ударили Грибова по голове, а затем скрылись. Пострадавшего успели отвезти в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Сейчас отрабатываются версии и мотивы совершенного преступления. Расследование ведется по факту умышленного причинения смерти по неосторожности, повлекшего смерть.
В настоящее время следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области отрабатываются версии и мотивы убийства.
Ранее СМИ написали, что Грибова били металлическими прутьями. В подмосковном СК предположили, что нападавшие были вооружены битами.
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