СК завел дело об избиении до смерти главы филиала антикоррупционного общества

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как руководителя регионального отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрия Грибова избили до смерти. Об этом сообщает сайт областного главка СК.

Вечером 11 февраля двое неизвестных в масках напали на мужчину во дворе многоэтажки в поселке Виноградово. Они несколько раз ударили Грибова по голове, а затем скрылись. Пострадавшего успели отвезти в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Сейчас отрабатываются версии и мотивы совершенного преступления. Расследование ведется по факту умышленного причинения смерти по неосторожности, повлекшего смерть.

В настоящее время следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области отрабатываются версии и мотивы убийства.

Ранее СМИ написали, что Грибова били металлическими прутьями. В подмосковном СК предположили, что нападавшие были вооружены битами.