Движение поездов на синей ветке метро ввели в график

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Движение составов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро введено в график. Об этом сообщает официальный Twitter Московского метрополитена.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, причиной увеличения интервалов движения поездов стало падение мужчины на рельсы. Это уже второй подобный случай за день. Первый произошел утром на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии.

На этот раз пассажир оказался на путях станции "Славянский бульвар". Его сумели поднять на платформу живым. Подробностей о состоянии и травмах пострадавшего пока нет.