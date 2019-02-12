Движение поездов на синей ветке метро ввели в график

Движение составов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро введено в график. Об этом сообщает официальный Twitter Московского метрополитена.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, причиной увеличения интервалов движения поездов стало падение мужчины на рельсы. Это уже второй подобный случай за день. Первый произошел утром на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии.
На этот раз пассажир оказался на путях станции "Славянский бульвар". Его сумели поднять на платформу живым. Подробностей о состоянии и травмах пострадавшего пока нет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.