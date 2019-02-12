Три человека чуть не погибли при попытке разнять драку на востоке Москвы

Двух мужчин, устроивших драку в районе дома 29 по Главной улице, попытались разнять трое очевидцев. Однако один из зачинщиков открыл огонь по посторонним людям, после чего скрылся вместе со вторым участником конфликта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.
Потасовка произошла вечером 11 февраля. Раненных при стрельбе из травматического пистолета людей осмотрели врачи. Двоих они отпустили после оказания медицинской помощи, а одну женщину отвезли в больницу с раной в груди. В настоящее время полиция проводит проверку.
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