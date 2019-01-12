Нейтрализованные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Национального антитеррористического комитета/NewsTeam

Боевики, нейтрализованные в Дагестане, занимались вербовкой молодежи в ряды запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС.

Помимо этого, они оказывали пособническую помощь бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году. Установлено также, что они планировали напасть на один из объектов религиозного культа и правоохранителей.

Задержан уроженец Каспийска – пособник нейтрализованных боевиков. По данным НАК, он уже привлекался к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников ОВД. Он признался в создании террористической ячейки и рассказал о планах ее членов.

Ранее стало известно, что в пятницу на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" группа неизвестных в автомобиле ВАЗ 2107 пыталась напасть на сотрудников ДПС. На требование остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате троих преступников ликвидировали.

В их машине нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.