Призер юниорского ЧМ по стрельбе находится в критическом состоянии после ранения

12 января, 21:25
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Призера юниорских чемпионатов мира и Европы в стрельбе по движущейся мишени Валерия Давыдова ранили из травматического оружия. Он находится в критическом состоянии.
Как сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России, инцидент произошел 11 января. Он не имеет отношения к тренировкам и соревнованиям: все случилось вне спортобъекта.
В организации заявили, что ситуация требует деликатного разбирательства. Они напомнили, что Стрелковый Союз России неоднократно предупреждал о необходимости внимательного регулирования оборота оружия самообороны. Речь идет именно о травматическом, короткоствольном, многозарядном оружии. Если не сделать этого, то число случаев с человеческими жертвами будет расти, добавили в организации. В Стрелковом союзе подчеркнули, что будут помогать бороться Давыдову за жизнь.
Валерий Давыдов родился в 1997 году. В 2016 и 2017 годы стал призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров в стрельбе по движущейся мишени. Тренируется он в региональной Федерации пулевой и стендовой стрельбы Орловской области.
Давыдов является серебряным призером юниорских соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, проходившем в Баку.
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