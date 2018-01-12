Два миллиона рублей украли у мужчин при нападении на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Злоумышленники напали на двух мужчин на северо-востоке столицы и украли у них два миллиона рублей.

Информация о случившемся поступила на службу "02" в 23:06, сообщает ТАСС. По предварительным сведениям, речь идет о группе неизвестных, напавшей около дома № 4 на улице Молодцова. Угрожая предметами, похожими на оружие, они похитили у двух граждан сумку с деньгами. После совершения преступления нападавшие скрылись.

На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Преступников разыскивают.