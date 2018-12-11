Петербургский СК начал проверку после массового отравления школьников

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Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту госпитализации 11 декабря девяти учеников одной из школ в Красносельском районе. У пострадавших выявлены признаки отравления.

Осмотром школы занялись сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Врачи больницы, куда доставили школьников, сообщили, что пострадавшим ничего не угрожает.

В конце августа 23 строителя из Узбекистана попали в больницу после отравления в подмосковных Котельниках. Один рабочий скончался.