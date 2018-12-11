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Происшествия

11 декабря, 15:30

Источник сообщил о возможном уходе начальника антиэкстремистского главка МВД

происшествия

Фото: мвд.рф

Начальник Главного управления МВД РФ по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин вскоре может покинуть свою должность. Об этом сообщил Интерфаксу осведомленный источник.

"Валиулин вскоре может покинуть должность", – сказал собеседник агентства.

Известно, что Валиулин состоит на службе в органах внутренних дел с 1988 года. С 1992 по 2001 годы он работал в Управлении по экономическим преступлениям московского главка полиции, а с 2002 году возглавил Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по ЦАО.

Валиулин руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью и Центром по противодействию экстремизму столичного главка полиции. В сентябре 2012 года президентским указом он был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД.

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