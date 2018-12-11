Шесть человек пострадали в ДТП автобуса и легковушки под Тулой

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Маршрутный автобус и автомобиль ВАЗ 11 декабря столкнулись в Тульской области. В итоге шесть человек получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Андрея Ярцева.

Авария произошла в 10:40 по московскому времени на пятом километре автодороги Щекино – Липки – Киреевск. Последствия ДТП устраняли восемь человек и две единицы техники.

Известно, что за рулем легковушки была женщина, которая, по предварительным данным, не справилась с управлением. В итоге она и сидевший в ее машине полуторагодовалый мальчик попали в больницу. При этом состояние ребенка врачи оценивают, как тяжелое, несмотря на то, что он находится в удерживающем устройстве.