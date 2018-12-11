В столице избили популярного блогера Сашу Масскву

В Москве напали на популярного таджикского блогера, который в Сети известен как Саша Массква. По данным популярных Telegram-каналов, молодого человека избили его же соотечественники. Причиной избиения якобы стало "немужское поведение".

Саша Массква известен своей манерностью при ведении блога на YouTube, и это сильно раздражает некоторых его соотечественников. Ему уже неоднократно угрожали и призывали отойти от гламура и всяческих "таких штучек", но молодой человек не послушался. После избиения он пообещал, что просто так это не оставит и будет добиваться справедливости.