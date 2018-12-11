Квартиру женщины в Зеленограде обокрали более чем на 10 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный обокрал квартиру в Зеленограде на 10 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

О краже днем 10 декабря в полицию сообщила женщина 1977 года рождения. По ее словам, из квартиры вынесли девять миллионов рублей и ювелирные изделия на миллион рублей.

Полицейские выяснили, что преступник с 9:40 до 14:15 того же дня подобрал ключи ко входной двери в квартиру, проник внутрь и ограбил ее. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.