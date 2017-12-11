Четверо рабочих пострадали при обрушении кровли на заводе в Курске

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Четверо рабочих получили травмы при обрушении кровли на предприятии "Курский солод" в Курске.

Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются, сообщает РИА Новости.