Спасатели достали из Москвы-реки мать с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мать и двое детей упали в воду с пристани в столице, спасателям удалось их вытащить.

Происшествие случилось около 12:00, сообщает Агентство "Москва". Сотрудники городской поисково-спасательной службы достали из Москвы-реки двух детей трех и шести лет и их мать 30 лет. Инцидент произошел в 500 метрах от поисково-спасательной станции "Фили".

10 декабря рыбак провалился под лед на Большом садовом пруду в САО. Спасатели вытащили мужчину, доставили на станцию и оказали первую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

7 декабря в Орехово-Зуевском районе Подмосковья спасатели вытащили из водоема рыбака, провалившегося под лед. Чтобы достать его, потребовалась пожарная лестница. Спасатели призывают соблюдать правила поведения на водоемах зимой.