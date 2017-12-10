Рыбак провалился под лед на пруду на севере столицы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Рыбак провалился под лед на Большом садовом пруду на севере столицы. Об этом порталу "Москва 24" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы обнаружили мужчину в воскресенье, в 10:15 во время патрулирования территории. Он находился в 50 метров от берега и в 320 метрах от спасательной станции "Академическая".

Спасатели вытащили мужчину, доставили на станцию и оказали первую помощь. От скорой помощи он отказался.

В департаменте отметили, что на берегу пруда установлены знаки, запрещающие ходить по льду.