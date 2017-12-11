По факту аварийной посадки вертолета в Иркутской области возбуждено дело

11 декабря, 11:55
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
По факту катастрофы частного вертолета в Иркутской области возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Следователи уже выдвинулись к месту обнаружения вертолета. Также они осмотрели взлетно-посадочную площадку в Братске, откуда вылетел вертолет. Изъяты образцы топлива и техническая документация. В настоящее время идет опрос лиц, причастных к организации полета.
Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Ранее стало известно, что на льду Кочегаринского залива Братского водохранилища обнаружили место аварийной посадки и обломки вертолета. Посадку там произвести невозможно, поэтому вертолет будет высаживать спасателей в ближайшем поселке. Уже оттуда они будут добираться до места ЧП на снегоходах.
О том, что частный вертолет Eurocopter AS 350 пропал после вынужденной посадки, сообщалось 7 декабря. На борту машины находилось два человека. Экипажу пришлось совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности.
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