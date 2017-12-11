Экс-президент "ДС-Банка" арестован по делу о выводе активов

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Бывший президент КБ "ДС-Банк" Федор Цырульник арестован по делу о незаконном выводе средств, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Обвиняемый скрывался от следствия с 2016 года. Предполагается, что он в составе преступной группы занимался выдачей кредитов на счета форм-однодневок. Всего участники сговора – и.о. председателя правления Игорь Синюхин, Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин и двое безработных – Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов – вывели из банка 585 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года следователи добавили к списку подозреваемых советника председателя правления КБ "ДС-Банк" Виктора Аверина. По данным следствия, он играл активную роль в хищении активов. Именно он вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств.

В ноябре 2017 года также было установлено местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагается, что он вместе с Кузнецовым искал фирмы-однодневки. Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению активов банка продолжается.

Подозреваемый также обналичивал и распоряжался деньгами. Он вывозил из кредитной организации документы и имущество и доставлял их в КБ "Европейский стандарт". Туда же после отзыва лицензии у "ДС-Банка" перешла большая часть его работников.

Расследование уголовного дела продолжается.