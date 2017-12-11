Экс-президент "ДС-Банка" арестован по делу о выводе активов

11 декабря, 10:35
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Бывший президент КБ "ДС-Банк" Федор Цырульник арестован по делу о незаконном выводе средств, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Обвиняемый скрывался от следствия с 2016 года. Предполагается, что он в составе преступной группы занимался выдачей кредитов на счета форм-однодневок. Всего участники сговора – и.о. председателя правления Игорь Синюхин, Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин и двое безработных – Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов – вывели из банка 585 миллионов рублей.
В сентябре 2017 года следователи добавили к списку подозреваемых советника председателя правления КБ "ДС-Банк" Виктора Аверина. По данным следствия, он играл активную роль в хищении активов. Именно он вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств.
В ноябре 2017 года также было установлено местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагается, что он вместе с Кузнецовым искал фирмы-однодневки. Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению активов банка продолжается.
Подозреваемый также обналичивал и распоряжался деньгами. Он вывозил из кредитной организации документы и имущество и доставлял их в КБ "Европейский стандарт". Туда же после отзыва лицензии у "ДС-Банка" перешла большая часть его работников.
Расследование уголовного дела продолжается.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: