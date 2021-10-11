В аэропорту Омска сняли с рейса москвича в домашнем халате

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Жителя столицы, снятого с рейса из-за алкогольного опьянения, задержали в аэропорту Омска сотрудники транспортной полиции. Об этом говорится на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Известно, что алкоголь 28-летний мужчина, ожидавший вылета в стерильной зоне аэропорта, приобрел в одном из кафе. После он направился на посадку, но ему запретили совершать перелет из-за опьянения.

На кадрах, размещенных на сайте транспортной полиции, видно, что на борту воздушного судна мужчина находился в белом домашнем халате. Врачи диагностировали, что россиянин находился в состоянии опьянения средней степени.

Ранее пассажир авиакомпании American Airlines прогулялся по крылу севшего на полосу самолета. Туда он попал через дверь аварийного выхода.