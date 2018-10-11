В ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли 12 человек

В ДТП с участием автобуса и самосвала в Чувашии погибли 12 человек, передает ТАСС. Семерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Авария произошла около 19:10 мск в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры на 647 километре трассы М-7. Автобус следовал из Канаша в Москву. Личности погибших и пострадавших в настоящее время уточняются. На месте работают экстренные службы, раненым оказывают медицинскую помощь.

По информации МЧС, спасатели проводят деблокирование двух человек.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу. В руководстве республики взяли на контроль эту ситуацию.