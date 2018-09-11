Двадцать змей изъяли у пассажира в Шереметьево

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Изъятых в аэропорту Шереметьево змей передали в Центр передержки диких животных. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, накануне сотрудники таможни изъяли 20 змей, владелец которых прибыл в Москву из Дюссельдорфа. По словам мужчины, он приобрел их на международной выставке в Германии. Змеи перевозились в ручной клади – в банках в мешочках. При этом документов на пресмыкающихся пассажир предъявить не смог. По данным Агентства "Москва", сейчас змей поместили в карантин в центре "Простар+".

К каким видам принадлежат изъятые змеи, предстоит установить специалистам. По предварительной информации, ядовитых среди них нет, заверили в ведомстве.

В конце августа в квартире 33-летнего москвича на Ленинском проспекте были найдены 20 змей. Их передали в эколого-биологический центр Костромской области, так как змеи оказались ядовитыми.