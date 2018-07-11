Неизвестные повредили захоронение советских военнопленных в Норвегии

Фото: ТАСС/Svein Otto Jacobsen

Неизвестные повредили памятные таблички на территории захоронения советских военнопленных вблизи норвежского города Хамерей в губернии Нурланд. Об этом сообщило генеральное консульство России в Киркенесе.

В представительстве отметили, что информация о вандализме поступила от руководства норвежского военного музея Хамарей. Поврежденные таблички установили работники музея, решившие почтить память погибших пленников, включая расстрелянного красноармейца Ивана Шигаленко, добавили представители консульства.

"Генконсульство выражает надежду на то, что норвежские власти и правоохранительные органы проведут необходимые следственные действия по данному происшествию в целях наказания виновных и недопущения подобных эксцессов в будущем", – говорится в сообщении.

Представители дипмиссии добавили, что на севере Норвегии проделали большую работу по сохранению памяти о гибели советских граждан в годы Второй Мировой войны. Подобный инцидент с порчей памятных табличек стал первым в практике российско-норвежских отношений.