Неизвестные повредили захоронение советских военнопленных в Норвегии

11 июля, 20:08
Фото: ТАСС/Svein Otto Jacobsen
Неизвестные повредили памятные таблички на территории захоронения советских военнопленных вблизи норвежского города Хамерей в губернии Нурланд. Об этом сообщило генеральное консульство России в Киркенесе.
В представительстве отметили, что информация о вандализме поступила от руководства норвежского военного музея Хамарей. Поврежденные таблички установили работники музея, решившие почтить память погибших пленников, включая расстрелянного красноармейца Ивана Шигаленко, добавили представители консульства.
"Генконсульство выражает надежду на то, что норвежские власти и правоохранительные органы проведут необходимые следственные действия по данному происшествию в целях наказания виновных и недопущения подобных эксцессов в будущем", – говорится в сообщении.
Представители дипмиссии добавили, что на севере Норвегии проделали большую работу по сохранению памяти о гибели советских граждан в годы Второй Мировой войны. Подобный инцидент с порчей памятных табличек стал первым в практике российско-норвежских отношений.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: