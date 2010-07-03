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12:22

Подозреваемого в разгроме редакции журнала "Сноб" задержали

происшествия

12:22

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Фото: телеграм-канал BAZA

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из организации в центре Москвы, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя организации о том, что в ночное время неизвестный проник в помещение организации, расположенной на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников", – сказал Титов Агентству "Москва".

Как отмечается, материальный ущерб оценивается в 90 тысяч рублей.

Задержанным оказался 24-летний житель ближнего зарубежья.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что речь идет о подозреваемом, который устроил погром и украл компьютер из редакции журнала "Сноб".

Возбуждено уголовное дело.

10 июня неизвестный проник в офис проекта "Сноб" и "полностью разгромил редакцию". На камеры видеонаблюдения попал мужчина с татуировками на руках. Главный редактор проекта Ксения Чудинова не узнала в нем никого из своих знакомых. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Офис проекта "Сноб" разгромил неизвестный мужчина

происшествия

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