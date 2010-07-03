Пилорама загорелась в подмосковном Королеве

Фото: МЧС по Московской области

Здание пилорамы загорелось в городском округе Королев Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 4,7 тысячи квадратных метров", – сказал собеседник агентства. Отмечается, что горящее здание размером 80 на 40 метров и высотой 5 метров.

К тушению пожара привлечены 43 человека и 13 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 07:55. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Мытищах в ночь с 8 на 9 июня сгорели два частных дома. Крупный пожар произошел в 7-м Ленинском переулке. На тушение прибыли несколько расчетов спасателей – 24 бойца МЧС и 6 единиц спецтехники.

