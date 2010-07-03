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10:24

В подмосковных Мытищах сгорели два частных дома

происшествия пожар

10:24

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В Мытищах в ночь с 8 на 9 июня сгорели два частных дома. Крупный пожар произошел в 7-м Ленинском переулке, сообщает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, сначала огонь появился на крыше двухэтажного здания, спустя несколько минут пламя разгорелось и перекинулось на соседнюю постройку.

На тушение прибыли несколько расчетов спасателей – 24 бойца МЧС и 6 единиц спецтехники. Но справиться с огнем быстро не получилось – слишком большая площадь была охвачена пламенем. Зарево пожара было видно за многие километры.

По предварительной информации, из жильцов никто не пострадал, но все их имущество уничтожено.

В подмосковных Мытищах сгорели два частных дома

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происшествия пожар

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