В подмосковных Мытищах сгорели два частных дома

В Мытищах в ночь с 8 на 9 июня сгорели два частных дома. Крупный пожар произошел в 7-м Ленинском переулке, сообщает телеканал Москва 24.
По словам очевидцев, сначала огонь появился на крыше двухэтажного здания, спустя несколько минут пламя разгорелось и перекинулось на соседнюю постройку.
На тушение прибыли несколько расчетов спасателей – 24 бойца МЧС и 6 единиц спецтехники. Но справиться с огнем быстро не получилось – слишком большая площадь была охвачена пламенем. Зарево пожара было видно за многие километры.
По предварительной информации, из жильцов никто не пострадал, но все их имущество уничтожено.
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