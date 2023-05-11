Члена жюри "Танцев со звездами" Максима Кожевникова избили в Москве – СМИ

Фото: maximkozhevnikov.com

Члена жюри шоу "Танцы со звездами" и чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в российской столице. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, потасовка произошла 4 мая. После нее Кожевников был вынужден обратиться к врачам, говорится в материале. Уже в больнице у танцора якобы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины.

Медики настояли на госпитализации. При этом сейчас нет информации о том, по какой причине эта драка произошла.

Ранее сообщалось, что на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали недалеко от одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, было возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": до 12 лет тюрьмы грозит подозреваемым в избиении баскетболиста ЦСКА