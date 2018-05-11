Следователи предъявили обвинение мужчине, который пронес сотрудника Росгвардии в метро

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Следователи предъявили обвинение мужчине, который обхватил руками сотрудника Росгвардии за талию и пронес его по вестибюлю станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии столичного метро. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 6 мая. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает Агентство "Москва". Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Иванова отметила, что в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

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