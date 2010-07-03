СК начал проверку после обрушения фрагмента фасада здания рядом с планетарием

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Следственный комитет начал проверку после сообщения о падении на женщину фрагмента фасада здания рядом с Московским планетарием.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, 11 апреля с фасада здания на Садовой-Кудринской улице произошло обрушение фрагмента декоративной лепнины, в результате чего пострадала женщина 1959 года рождения.

"Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь", – пояснила Иванова.

По ее словам, сейчас следователи проводят проверку, направленную на выяснение обстоятельств и причин произошедшего. Следователям также предстоит проверить инцидент на предмет наличия признаков преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".