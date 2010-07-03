Обрушился козырек здания рядом с Московским планетарием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек пострадал при обрушении козырька у здания рядом с входом в Московский планетарий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здание находится на Садовой-Кудринской улице. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Проводится проверка.

Отмечается, что случившееся никак не повлияло на работу планетария.