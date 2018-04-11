СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Хабаровске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-8 в Хабаровске. На его борту находились шесть членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным СК, вертолет МИ-8 авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился 11 апреля около 11:00 часов по местному времени (04:00 по Москве). Крушение произошло в районе антенного поля по улице Выборгская в Хабаровске. Все находившиеся на борту шесть членов экипажа, по предварительным данным, погибли. "Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования", − пояснили в СК.

Специалистам в рамках расследования предстоит установить все обстоятельства происшествия. Сейчас на месте крушения вертолета работает следственно-оперативная группа.