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11 марта, 21:16

Происшествия

Жительница Ульяновска выжила после падения с 16-го этажа дома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семнадцатилетняя жительница Ульяновска выжила после падения с 16-го этажа жилого дома. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

По словам источника, девушка упала на ветки, которые смягчили падение. Под ее весом они обломались, затем горожанка приземлилась в сугроб. Сейчас ее уже увезли в реанимацию в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

"Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в региональном Минздраве.

Ранее в СК сообщили, что малолетний ребенок выжил после падения с 18-го этажа дома. Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска, когда ребенок в возрасте 1,5 года находился в квартире с родителями.

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