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Происшествия

17:06

СМИ: неизвестные "заминировали" самолет Иркутск – Москва

происшествия

Фото: flightradar24.com

Неизвестные "заминировали" самолет, следующий по маршруту Иркутск – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейсом Иркутск – Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа", – заявил собеседник агентства.

Отмечается, что воздушное судно должно приземлиться в аэропорту Шереметьево в 21:00 по московскому времени.

3 марта самолет авиакомпании S7 Airlines рейсом Новосибирск – Москва выполнил незапланированную посадку в Перми из-за сообщения о "минировании". На борту воздушного судна находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

В этот день самолет компании "Аэрофлот" также совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска для проверки по факту аналогичного анонимного сообщения о "минировании". Изначально лайнер следовал из Владивостока в Москву.

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