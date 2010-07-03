Грузовик столкнулся с автобусом в Мытищах

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 08:10 водитель фуры выехал на встречную полосу на Фабричной улице поселка Пироговский, не справившись с управлением. В итоге произошло лобовое столкновение с автобусом, ехавшим до станции метро "Медведково". Травмы получили трое детей и один взрослый. Всех отвезли в больницу.

По данным источника, движение в районе сейчас затруднено. Факт ДТП подтвердили в областном главке МЧС. Последствия аварии устраняют 21 человек и семь единиц техники.