ФСБ опубликовала видео с места нейтрализации террористов в Саратовской области

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Федеральная служба безопасности обнародовала видео с места нейтрализации преступников, готовивших теракт в Саратовской области.

На кадрах видны тела двух участников террористической ячейки с оружием в руках. Кроме того, на видеозаписи показано самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости.

Российские спецслужбы предотвратили теракт 11 марта. Ранее сообщалось, что при попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление. В ходе завязавшегося столкновения они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, пистолеты ТТ и Макарова и самодельную ручную гранату.