Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Девушка погибла в ДТП на Щелковском шоссе в Московской области, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в 7:35 на 25-м километре трассы. Столкнулись "Газель" и легковой автомобиль Volkswagen. Погибшая ехала в легковушке на пассажирском месте.

Из-за аварии на участке шоссе есть затруднения движения. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.