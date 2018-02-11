Технику для расчистки снега направили на место катастрофы Ан-148

11 февраля 2018, 17:35
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Администрация Раменского района Подмосковья направила пять единиц техники на место крушения самолета Ан-148, чтобы расчистить снег, сообщает "Интерфакс".
Отправлено два погрузчика, два трактора МТЗ-80, трактор И-150, а также техника "Мосавтодора".
В Раменском районе Подмосковья в районе деревни Аргуново потерпел крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Тела двух погибших обнаружили на месте ЧП.
Самолет летел из аэропорта Домодедово в Орск. Пресс-служба губернатора Оренбургской области сообщила, что, по предварительным данным, все пассажиры разбившегося в Подмосковье самолета были жителями Оренбуржья.
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