Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв газа случился в жилом доме в Южно-Сахалинске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы правительства Сахалинской области.

По имеющейся информации, взрыв случился в доме № 19 на Южно-Сахалинской улице. В результате случившегося погиб один человек.

В данный момент проводится эвакуация людей из здания.

Ранее взрыв газового баллона произошел в Дзержинске. Горения не последовало, при этом обрушились внутренние перегородки кухни и частично – одна из несущих стен.

По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.