В Дагестане ликвидировали троих боевиков

В Дагестане уничтожили троих боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС. Инцидент произошел на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Группа неизвестных, которые ехали на машине ВАЗ 2107. Злоумышленники попытались напасть на сотрудников ДПС. Во время преследования автомобиль обнаружили около селения Агачаул Карабудахкентского района республики. Преступники отказались сдаться и открыли огонь из автоматов.
"В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", – говорится в сообщении. В машине боевиков были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.
В декабре сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Ставрополе членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам службы безопасности. Ответным огнем боевиков нейтрализовали. Среди сотрудников ФСБ никто не пострадал.
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