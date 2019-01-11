В ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали 15 человек

Маршрутный автобус попал в ДТП во Владивостоке. Травмы получили 15 человек, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в 18:47 (11:47 по московскому времени) в районе Семеновской площади и улицы Толстого. Пострадавших направили в больницу. Среди них двое детей.

Полиции предстоит выяснить обстоятельства происшествия. Водитель пройдет освидетельствование.

Из-за ДТП было ограничено движение на участке автодороги от Фуникулера к выезду на Золотой мост. К настоящему моменту автобус убрали с проезжей части.