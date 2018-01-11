Интерполу удалось задержать главу якудза благодаря вирусному фото

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Интерполу удалось задержать главу японской группировки якудза "Ямагути-гуми" 74-летнего Синэхару Сираи. Мужчина находился в международном розыске с 2003 года по подозрению в убийстве.

Как сообщает "Газета.ру", преступника удалось поймать благодаря вирусными фотографиям в социальной сети Facebook. На снимках, которые разошлись по сети, мужчина с многочисленными татуировками на теле играет в настольные игры.

В группировку "Ямагути-гуми" в настоящее время входит около 14 тысяч якудза. За последние годы в Японии обострились конфликты между членами враждующих группировок.