Пожар потушен в ресторане в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар в здании ресторана в центре Москвы потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает ТАСС.

ЧП произошло рано утром 11 января. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании около бизнес-центра "Саввинский" в Большом Саввинском переулке, 11. Согласно данным из открытых источников, там находится ресторан "Piazza Italianо".

В 04:54 пожар локализовали, а в 05:01 ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент спасатели производят проливку и разборку горящих конструкций.