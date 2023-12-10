Двое мужчин получили ножевые ранения в ходе конфликта на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое мужчин получили ножевые ранения во время конфликта в торговом центре на улице Сходненская в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Пострадавшие госпитализированы. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратурой района", – говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, правоохранителям удалось задержать скрывшегося участника конфликта.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после конфликта между учителем и мамой ученицы одной из школ Дмитровского городского округа. По данным ведомства, они причинили друг другу различные телесные повреждения.

До этого местный житель напал на женщину и 14-летнего подростка в подмосковных Люберцах. Он нанес пострадавшим резаные раны, уточнили оперативные службы.

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