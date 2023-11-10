Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Серпухове

Фото: Прокуратура Московской области

Автомобиль скорой помощи упал набок в результате ДТП в подмосковном Серпухове. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, авария случилась в 15:23 на перекрестке улицы Володарского и 1-й Московской улицы. Столкнулись авто скорой медицинской помощи и автомобиль марки Haval.

В результате пострадали четыре человека – водитель скорой помощи, два фельдшера и 15-летняя девочка. Их с различными травмами увезли в больницу.

"Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", – уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц из-за обрушения моста в Подольском округе. Автомобильный мост обрушился в деревне Кутьино возле Подольска. В результате инцидента пострадала женщина.

Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение, ей оказана помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал от муниципалитетов и ГБУ "Мосавтодор" организовать проверку всех мостов в регионе после ЧП.

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