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Москва 24

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Происшествия

16:59

Шумский прокомментировал расследование мошенничества со страховой Росгосстраха

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главу проекта "Пробок.нет" Александра Шумского допросили как свидетеля по делу о мошенничестве со страховой компанией.

"Лично для меня эта история началась летом, когда пришло SMS от банка о списании денег. Через несколько дней я приехал в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела. Оказалось, что я попал в ДТП три года назад в Волгограде на старом Volkswagen 1996 года. Якобы въехал в Mercedes-Benz. Признал свою вину, составил Европротокол. Страховая компания выплатила потерпевшему деньги. Все бы ничего, но в Волгограде я никогда не был", – рассказал телеканалу Москва 24 Шумский.

По его словам, мошенники вписали его данные в качестве участника вымышленного ДТП.

"Не потребовалась ни копия паспорта, ни водительское удостоверение. Только ФИО и дата рождения – этого оказалось достаточно, чтобы мне предъявить иск со стороны страховой компании", – отметил потерпевший.

Он отметил, что было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Волгограде подобных историй случилось несколько.

Ранее в популярных Telegram-каналах появились данные, что в офис "Пробок.нет" пришли следователи, которые допрашивают Шумского.

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